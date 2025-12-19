Путин призвал отдать должное правительству за баланс в бюджете Путин заявил, что надо отдать должное кабмину за сбалансированный бюджет России

Кабмину России надо отдать должное за сбалансированный бюджет, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещённой с прямой линией. Как передает корреспондент NEWS.ru, глава государства отметил, что правительство провело большую работу в этом направлении и добилось бюджета на уровне 2021 года.

Нам удалось — и надо отдать должное правительству, они провели большую работу — удалось сбалансировать бюджет. Причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года, — сказал Путин.

Президент добавил, что это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы государства. Путин подводит итоги года в московском Гостином дворе, где собрались российские и иностранные журналисты.

Ранее президент отметил, что госдолг РФ находится на одном из самых низких уровней по сравнению с другими развитыми экономиками мира. Путин указал, что сейчас он составляет 17,7% от ВВП страны. При этом Россия справляется с выполнением социальных обязательств в полной мере, подчеркнул лидер.