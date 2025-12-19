Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 15:39

Путин призвал отдать должное правительству за баланс в бюджете

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года»
Кабмину России надо отдать должное за сбалансированный бюджет, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещённой с прямой линией. Как передает корреспондент NEWS.ru, глава государства отметил, что правительство провело большую работу в этом направлении и добилось бюджета на уровне 2021 года.

Нам удалось — и надо отдать должное правительству, они провели большую работу — удалось сбалансировать бюджет. Причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года, — сказал Путин.

Президент добавил, что это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы государства. Путин подводит итоги года в московском Гостином дворе, где собрались российские и иностранные журналисты.

Ранее президент отметил, что госдолг РФ находится на одном из самых низких уровней по сравнению с другими развитыми экономиками мира. Путин указал, что сейчас он составляет 17,7% от ВВП страны. При этом Россия справляется с выполнением социальных обязательств в полной мере, подчеркнул лидер.

