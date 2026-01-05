Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 12:02

Дорогостоящие препараты станут доступнее для россиян с редкими патологиями

Регионы с 2026 года смогут получать деньги на лекарства для орфанных пациентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские регионы с 2026 года смогут получать федеральные средства на закупку дорогостоящих лекарств для пациентов с редкими заболеваниями, сообщает Кабмин. Соответствующие заявки от региональных властей будут направляться в Минздрав.

Претендовать на такую поддержку смогут регионы с невысокой бюджетной обеспеченностью при наличии финансовой потребности. В федеральном бюджете на эти цели в 2026 году зарезервировано 9 млрд рублей, в 2027 и 2028 годах — по 10 млрд рублей, — сказано в публикации.

Ранее главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов заявил, что пациентам не следует самостоятельно назначать себе антибиотики, поскольку это может привести к развитию устойчивости у бактерий. Он отметил, что по этой причине доступные антибиотические препараты становятся менее эффективными.

До этого научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что эффективность отечественной вакцины для терапии меланомы составляет более 90%. Первые пациенты начнут получать препарат в начале 2026 года.

правительство
бюджеты
лекарства
препараты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим за 15 минут: паста, которая покорит ваших гостей на Рождество
В США объяснили, почему Трамп не поможет Мачадо стать президентом Венесуэлы
Россиянка купила конфеты с личинками
Когда на улице зима: булочки в духовке — быстрый рецепт
У подростка удалили гигантскую кисту
В России предложили компенсировать ущерб обманутым покупателям жилья
Названа возможная проблема при введении медиации в процессе разводов
В МО рассказали о нюансах создания полосы безопасности в двух областях
Чудовищный снегопад идет на Москву: прогноз погоды на неделю, температура
Адвокат Лурье рассказала, когда Долина освободит квартиру
В Роскино объяснили успех мультфильма «Маша и Медведь» в арабских странах
Обстановка у изолятора Мадуро накалилась до предела
Культурологи объяснили мистическую славу Святок
«Ясно дал понять»: раскрыто новогоднее желание принца Гарри
В Минобороны раскрыли масштаб ударов по Украине
Названа средняя стоимость билета в кино в России
Российские силы ПВО сбили 356 украинских беспилотников
Снегоход с людьми ушел под воду
Украинских военных уличили в «маскировке» под беженцев
Россиянина задержали за переводы запрещенной организации
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.