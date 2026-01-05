Дорогостоящие препараты станут доступнее для россиян с редкими патологиями Регионы с 2026 года смогут получать деньги на лекарства для орфанных пациентов

Российские регионы с 2026 года смогут получать федеральные средства на закупку дорогостоящих лекарств для пациентов с редкими заболеваниями, сообщает Кабмин. Соответствующие заявки от региональных властей будут направляться в Минздрав.

Претендовать на такую поддержку смогут регионы с невысокой бюджетной обеспеченностью при наличии финансовой потребности. В федеральном бюджете на эти цели в 2026 году зарезервировано 9 млрд рублей, в 2027 и 2028 годах — по 10 млрд рублей, — сказано в публикации.

