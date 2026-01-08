Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 08:20

Такер Карлсон раскрыл, о чем говорит увеличение военного бюджета США

Карлсон: увеличение военного бюджета США говорит о подготовке к войне

Такер Карлсон Такер Карлсон Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Решение американского президента Дональда Трампа увеличить оборонный бюджет в 2027 году до 1,5 трлн долларов говорит о том, что США готовятся к новой мировой войне, заявил консервативный американский журналист Такер Карлсон в социальной сети Х. По его словам, других причин для подобного увеличения оборонного бюджета США быть не может.

Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне. Очевидно, мы движемся в этом направлении, к мировой войне, — отметил он.

Карлсон предположил, что об этом многие уже подозревают. Они наверняка надеются, что до этого не дойдет, однако едва ли можно на это рассчитывать, считает он.

Ранее Нижняя палата Конгресса США утвердила проект военного бюджета на 2026 финансовый год. Утвержденная сумма в $901 млрд превышает запрос администрации президента и стала результатом компромисса между позициями палаты представителей и сената. За законопроект проголосовали 312 конгрессменов, против выступили 112. В бюджете, в частности, заложены средства для поддержки Украины. Документ теперь ждет рассмотрения в Сенате, а в случае успеха — подписи президента Дональда Трампа.

