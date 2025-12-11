Палата представителей США одобрила военный бюджет на 2026 год Конгрессмены США приняли военный бюджет на 2026 год на $901 млрд

Нижняя палата Конгресса США утвердила проект военного бюджета на 2026 финансовый год, передает телеканал C-SPAN. Утвержденная сумма в $901 млрд превышает запрос администрации президента и стала результатом компромисса между позициями палаты представителей и сената.

За законопроект проголосовали 312 конгрессменов, против выступили 112. В бюджете, в частности, заложены средства для поддержки Украины. Документ теперь ждет рассмотрения в Сенате, а в случае успеха — подписи президента Дональда Трампа.

Проект бюджета предусматривает, в частности, выделение по $400 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах, — говорится в публикации.

Новый бюджет продолжил тенденцию роста военных расходов США. Документ также обязывает Пентагон отчитываться перед конгрессом о любых изменениях в предоставлении Киеву разведданных.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила исключить расходы на поддержку Украины и других государств из проекта оборонного бюджета США на 2026 финансовый год, стартующий 1 октября. В своем видеообращении она подчеркнула необходимость отказаться от выделения Киеву $600 млн (49 млрд рублей) и запретить включение подобной помощи в будущие бюджеты государства.