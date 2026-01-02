Европейская страна сообщила о пропаже своего гражданина в Швейцарии

Сотрудники службы безопасности работают на месте пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана, 1 января 2026 г.

Гражданин Румынии оказался среди пропавших после пожара в баре в городе Кран-Монтана в Швейцарии, сообщила пресс-служба румынского министерства иностранных дел. Посольство страны находится в контакте с семьей.

В связи с трагическим событием, произошедшим в Швейцарии, на курорте Кран-Монтана, министерство иностранных дел заявляет, что посольство Румынии в Берне находится в контакте с семьей гражданина Румынии, предположительно пропавшего без вести после пожара, — говорится в сообщении.

В ведомстве намерены проинформировать общественность о новых деталях произошедшего. Одновременно консульская служба проводит соответствующую работу в тесном взаимодействии с экстренными службами Швейцарии.

Трагедия произошла ночью 1 января в заведении Le Constellation, расположенном на горнолыжной базе. Согласно предварительной информации, количество погибших составляет минимум 40 человек. Пострадали 115 человек, причем примерно 80 из них пребывают в крайне тяжелом положении.

Российское посольство в Женеве передало глубокие соболезнования родным и близким жертв пожара. Сотрудники дипмиссии высказали надежду на быстрое выздоровление пострадавших вследствие несчастного случая.