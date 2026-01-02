Мужчина похитил меч со статуи национальной героини Франции

В Париже мужчина похитил меч со статуи со статуи национальной героини Франции — Жанны Д'Арк, сообщила газета Le Parisien. Отмечается, что злоумышленник задержан.

Мужчина забрался на памятник, расположенный в центральной части площади Сен-Огюстен, отломал и похитил меч из руки статуи. Убегая с украденным оружием, он направился на близлежащую улицу, где вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов. До сих пор неизвестно, какими мотивы двигали злоумышленник и зачем ему понадобилась часть статуи.

В октябре банда из четырех человек совершила налет на Лувр, за семь минут украв королевские драгоценности на десятки миллионов евро. После этого воры скрылись на скутерах, их арестовали. Однако драгоценности не нашли до сих пор.

Один из фигурантов дела об ограблении Лувра заявил, что организаторы преступления говорили со славянским акцентом. По его словам, двое мужчин предложили ему €15 тыс. (1,3 млн рублей) за участие в противозаконном деле. Подозреваемый утверждает, что сам не знал, что грабит знаменитый музей Франции, считая, что это какое-то здание, которое в воскресенье закрыто для посетителей.