19 октября 2025 в 13:01

Раскрыты новые подробности дерзкого ограбления Лувра

Le Parisien: грабители Лувра пробрались в музей через закрытое на ремонт здание

Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Злоумышленники, ограбившие национальный художественный музей Лувр в Париже, пробрались внутрь через здание, закрытое на ремонт, сообщает французское издание Le Parisien. По его информации, преступники похитили девять драгоценных предметов из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины де Богарне.

Преступники, полностью скрывая лица, проникли в здание на берегу Сены, где велись строительные работы. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы напрямую попасть в галерею «Аполлон», — говорится в материале.

По данным следствия, затем злоумышленники разбили витрины, за которыми находились драгоценности из коллекции французских монархов. Издание отмечает, что знаменитый бриллиант «Регент» весом более 140 карат остался нетронутым. Точный размер ущерба предстоит установить в ходе дальнейшего расследования.

Ранее министр культуры Франции Рашида Дати сообщала, что ограбление Лувра произошло утром в воскресенье, 19 октября. По словам главы ведомства, по факту случившегося инициированы следственные работы.

