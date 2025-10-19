Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 12:06

Стало известно об ограблении Лувра

Министр культуры Франции Дати сообщила об ограблении Лувра

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Злоумышленники ограбили национальный художественный музей в Париже Лувр, заявила в соцсети X министр культуры Франции Рашида Дати. Инцидент произошел утром в воскресенье, 19 октября. По словам главы ведомства, по данному факту инициированы следственные работы.

Сегодня утром в Лувре произошло ограбление. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте происшествия вместе с сотрудниками музея и полицией. Проводятся следственные действия, — отметила она.

В середине июня Лувр прекратил свою работу на несколько часов из-за забастовки сотрудников. Причиной стала обеспокоенность работников наплывом туристов. Музей не работал несколько часов. Некоторые посетители так и не дождались открытия, решив не посещать выставки.

До этого в Санкт-Петербурге правоохранители задержали трех местных жителей по подозрению в похищении сейфа с 10 млн рублей. Само преступление было совершено на территории Московской области, где группа лиц проникла в офисное здание в Мытищах, изъяла и вскрыла сейф. В настоящее время подозреваемых проверяют на возможную причастность к аналогичным хищениям в Подмосковье.

Лувр
Франция
ограбления
музеи
