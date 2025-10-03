Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 12:20

Трех петербуржцев задержали после хищения сейфа с 10 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге задержали трех местных жителей, которых подозревают в хищении сейфа с более 10 млн рублей, пишет «Петербург2» со ссылкой на МВД России. Кража произошла в Московской области.

По версии следователей, группа мужчин проникла в офис в Мытищах, вытащила сейф на улицу и вскрыла его, завладев крупной суммой. Предполагаемых преступников подозревают в аналогичных кражах на территории Подмосковья. Общий ущерб от других хищений оценивается в 2 млн рублей.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Суд избрал для фигурантов дела меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Саратове 19-летний местный житель ночью украл 20 тысяч рублей из сейфа магазина, в котором работал. Похищенные деньги молодой человек потратил на покупку игровой приставки.

хищения
кражи
преступления
Санкт-Петербург
