23 сентября 2025 в 14:23

Саратовец обчистил сейф в магазине ради игровой приставки

В Саратове 19-летний парень украл 20 тысяч рублей из сейфа в магазине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Саратове 19-летний местный житель ночью украл 20 тысяч рублей из сейфа магазина, в котором работал, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД. Похищенные деньги молодой человек потратил на покупку игровой приставки.

В полицию обратился управляющий магазином. Правоохранители задержали подозреваемого и доставили его в отдел, где он признался в краже.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Мурманской области задержали 19-летнего жителя Кандалакши, который украл шоколад с витрин супермаркета. После похищения сладостей юноша раздал их прохожим на улице.

До этого в Кирове продавщица подралась с покупателем, пытавшимся вынести из магазина бутылку шампанского. Женщина хотела задержать мужчину, но ей это не удалось.

кражи
преступления
Саратов
магазины
