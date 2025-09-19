Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 12:57

Россиянин украл сладости из магазина, чтобы раздать их прохожим

В Мурманской области задержали 19-летнего парня за кражу шоколада с витрин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Мурманской области задержали 19-летнего жителя Кандалакши, который украл шоколад с витрин супермаркета, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на УМВД. После похищения сладостей юноша раздал их прохожим на улице.

Кража произошла в магазине на улице Данилова. Общий ущерб супермаркету составил 6439 рублей. В ходе допроса задержанный признал вину, однако не смог объяснить своих действий.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжают.

Ранее житель Санкт-Петербурга упал с третьего этажа после проникновения в квартиру пенсионерки через балкон. Пострадавший похитил норковую шубу, телевизор, мобильный телефон и галоши. Когда петербуржец пытался выбраться обратно, он не удержался и упал.

До этого в Кирове продавщица подралась с покупателем, пытавшимся вынести из магазина бутылку шампанского. Женщина хотела задержать мужчину, но ей это не удалось.

кражи
преступления
магазины
регионы
