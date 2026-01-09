Сырный пирог из того, что было: тянется лучше, чем в пекарнях!

Когда надоели салаты и сложные блюда, а хочется горячей, сытной и домашней выпечки, выручает этот сырный пирог. Продукты самые обычные, сборка простая, результат — румяный пирог с тянущейся начинкой, который отлично подходит и к ужину, и к праздничному столу.

Возьмите 400 г готового слоеного теста и заранее разморозьте его при комнатной температуре. Включите духовку и разогрейте до 180 градусов.

Натрите 250 г твердого сыра и добавьте к нему 150 г творожного сыра, 2 яйца и 100 мл сливок жирностью 20%. Посолите по вкусу и перемешайте до однородной массы.

Раскатайте тесто в пласт и выложите его в форму диаметром около 24 см, сформируйте бортики. Вылейте сырную начинку и разровняйте поверхность.

Отправьте пирог в духовку и выпекайте 35–40 минут при 180 градусах до румяной корочки. Достаньте готовый пирог и дайте ему постоять 10 минут перед нарезкой.

Если смешать 2 вида сыра, вкус будет лучше.

Время приготовления — около 50 минут.

Калорийность — примерно 270 ккал на 100 г.

