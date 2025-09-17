Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 10:09

Россиянин оказался в реанимации после охоты за чужими галошами

Житель Петербурга упал с балкона после кражи вещей у соседки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга упал с третьего этажа в Красносельском районе города после проникновения в квартиру пенсионерки через балкон, сообщает «Фонтанка». Пострадавший, по предварительным данным, похитил у пожилой женщины норковую шубу, телевизор, мобильный телефон и галоши. Когда петербуржец пытался выбраться обратно, он не удержался и упал вниз.

С многочисленными травмами в тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу. Его поместили в реанимационное отделение медицинского учреждения на улице Костюшко. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все похищенное, включая галоши, было изъято полицией.

Ранее в Кирове произошел конфликт между продавщицей и покупателем, который хотел вынести из магазина бутылку шампанского. Женщина попыталась задержать мужчину, но ей это не удалось. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина похитил бутылку алкоголя и спрятал ее в штаны. Продавец заметила это и попыталась задержать посетителя, но он оказал сопротивление. Между ними завязалась драка, в результате которой мужчине удалось вырваться и скрыться с места происшествия.

До этого в Москве водитель автобуса присвоил сумку, забытую пассажиркой. Как передает главное управление МВД по столице, он растратил находившиеся в ней деньги. В сумке было 200 тысяч рублей и ювелирные украшения. В ведомстве уточнили, что девушка обнаружила пропажу и поехала до конечной остановки, но транспорта, на котором она передвигалась, там уже не оказалось. Ювелирные украшения преступник продал неизвестным лицам, а деньги потратил по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело о краже, фигурантом которого стал житель Подмосковья.

