15 сентября 2025 в 13:19

Водитель забрал оставленную пассажиркой сумку и потратил ее деньги

В Москве водитель автобуса забрал забытую пассажиркой сумку с 200 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель автобуса забрал сумку, которую забыла пассажирка в Москве, передает ГУ МВД по столице. По данным источника, он растратил ее деньги. В сумке было 200 тысяч рублей и ювелирные украшения.

В ведомстве уточнили, что девушка обнаружила пропажу и поехала до конечной остановки. Однако транспорта, на котором она перемещалась, там не оказалось. Ювелирные украшения преступник продал неизвестным лицам. Деньги он потратил «по своему усмотрению».

Правоохранители задержали водителя в Балашихе, выяснив, что ему 29 лет. Возбуждено уголовное дело о краже, фигурантом которого выступил житель Подмосковья.

Ранее в Новосибирске водитель маршрутки украл резиновую куклу из магазина для взрослых, после чего вернулся, чтобы занять 40 рублей на проезд. Мужчина был в нетрезвом виде и пытался компенсировать отказ кондуктора от его ухаживаний.

В Тюмени сорвалась свадьба из-за жениха, которого полицейские задержали у дверей ЗАГСа. Мужчина украл 130 тысяч рублей из офиса, чтобы потратить их на подготовку к торжеству.

