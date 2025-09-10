Укравшего деньги для свадьбы романтика задержали у ЗАГСа В Тюмени задержали жениха во время свадьбы, деньги на которую он украл на работе

Свадьба в Тюмени не состоялась из-за жениха, которого задержали у дверей ЗАГСа, сообщил Telegram-канал Ural Mash. 34-летний мужчина украл 130 тысяч рублей из офиса и потратил их на подготовку к торжеству.

Силовики задержали подозреваемого прямо перед церемонией. Украденные деньги, ушли на костюмы, алкоголь и праздничный стол. Пара успела разослать приглашения и арендовать зал, но брак так и не был зарегистрирован. Против жениха возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 23-летнего жениха и его 22-летнего шафера за стрельбу у ЗАГСа. Они рассказали, что решили добавить «адреналина» в свадебное торжество и открыли огонь из травматического пистолета прямо посреди улицы. Нарушителей задержали в ресторане в разгар праздника. Шафер пояснил, что оружие зарегистрировано, а жених раскаялся.

На севере Турции до этого 23-летний жених скончался от огнестрельного ранения, полученного во время свадебной процессии. Выстрел произвела родственница невесты, ее задержали. При обыске у женщины нашли два незарегистрированных пистолета.