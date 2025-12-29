Новый год — 2026
Путин прислал два венка на прощание с Алентовой

Прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина Прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин отправил два венка на церемонию прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой, пишет ТАСС. Гражданская панихида проходит в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Актриса проработала в учреждении около 60 лет. Гроб с телом народной артистки установлен на Основной сцене театра. Актриса скончалась 25 декабря. Ей стало плохо во время прощания с коллегой по цеху Анатолием Лобоцким. С ним Алентова сыграла в фильме «Зависть богов».

Ранее звезда сериала «Триггер» и супруга Андрея Гордина, внука Алентовой, Мария Кукушкина опубликовала архивное фото с покойной знаменитостью. На снимке со свадьбы Алентова целует Кукушкину в щеку. Невестка актрисы Юлии Меньшовой написала, что очень любит Алентову.

До этого стало известно, что похороны звезды фильма «Москва слезам не верит» состоятся 29 октября. Местом погребения станет Новодевичье кладбище. Актрису похоронят рядом с могилой ее супруга, режиссера Владимира Меньшова. Прощание началось в 11:00 в театре Пушкина.

