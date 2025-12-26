Невестка Меньшовой прервала молчание после смерти Алентовой

Звезда сериала «Триггер» и супруга Андрея Гордина, внука народной артистки России Веры Алентовой, Мария Кукушкина в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) простилась с покойной звездой и опубликовала архивное фото. Невестка актрисы Юлии Меньшовой пожелала ей хорошего пути. На снимке со свадьбы Алентова целует Кукушкину в щеку.

Очень очень люблю вас, Вера Валентиновна! Летите. До встречи! — написала Кукушкина.

Алентова почувствовала недомогание на прощании с актером Анатолием Лобоцким. Артистка с букетом алых гвоздик приехала на такси ко входу в театр к концу церемонии. Через некоторое время ей потребовалась медицинская помощь. Ее доставили в больницу, где она скончалась.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким Алентовой. В своей телеграмме глава государства назвал ее замечательной артисткой и душевно щедрым человеком. Он также отметил, что звезда талантливо и ярко играла в кино и на сцене театра Пушкина.