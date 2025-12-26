Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 19:52

Невестка Меньшовой прервала молчание после смерти Алентовой

Невестка Меньшовой простилась с покойной Алентовой

Мария Кукушкина Мария Кукушкина Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Звезда сериала «Триггер» и супруга Андрея Гордина, внука народной артистки России Веры Алентовой, Мария Кукушкина в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) простилась с покойной звездой и опубликовала архивное фото. Невестка актрисы Юлии Меньшовой пожелала ей хорошего пути. На снимке со свадьбы Алентова целует Кукушкину в щеку.

Очень очень люблю вас, Вера Валентиновна! Летите. До встречи! — написала Кукушкина.

Алентова почувствовала недомогание на прощании с актером Анатолием Лобоцким. Артистка с букетом алых гвоздик приехала на такси ко входу в театр к концу церемонии. Через некоторое время ей потребовалась медицинская помощь. Ее доставили в больницу, где она скончалась.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким Алентовой. В своей телеграмме глава государства назвал ее замечательной артисткой и душевно щедрым человеком. Он также отметил, что звезда талантливо и ярко играла в кино и на сцене театра Пушкина.

Вера Алентова
Юлия Меньшова
актеры
прощания
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росреестре не подтвердили слухи о тысячах сделок по «схеме Долиной»
Путин обсудил с Совбезом развитие ИИ для обороны страны
В Госдуме нашли жесткий ответ на антироссийские высказывания Шевченко
Google заберет свою технику у российских провайдеров
В Петербурге выпустят жетоны к открытию новых станций метро
«Глубоко ошибаются»: Рябков о конфликте с Западом
Рутберг увидела в смерти Алентовой «режиссерский замысел»
Россиянам могут упростить сдачу экзамена на водительские права
Французская роскошь за 20 минут: мидии в сливочно-винном соусе с чесноком
Победа Лурье, Зеленский в отчаянии, россиянку спасли из рабства: что дальше
Сезонные сценарии дома: как окна работают зимой, летом и в межсезонье
Невестка Меньшовой прервала молчание после смерти Алентовой
Россиянам рассказали об уловках квартирных воров
Появилось видео задержания осужденного за госизмену экс-сотрудника МИД РФ
Замглавы МИД раскрыл, какой Россия хочет видеть Украину
Затяжные дожди и потепление до +10? Погода в Москве в январе: чего ждать
Роспотребнадзор начал расследование после скандала с напитком Aloe Vera
Около 14 тыс. человек остались без света после атаки ВСУ на регион России
Рябков высказался об озвученном Зеленским плане урегулирования
Склад-продукт: как логистические комплексы стали технологичными объектами
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.