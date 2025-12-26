Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 11:58

Путин выразил соболезнования близким Алентовой

Путин выразил соболезнования близким Алентовой и назвал ее талантливым человеком

Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким актрисы Веры Алентовой, которая скончалась 25 декабря, сообщила пресс-служба Кремля. В своей телеграмме глава государства назвал ее замечательной артисткой и душевно щедрым человеком. Президент также отметил, что Алентова талантливо и ярко играла в кино и на сцене Театра Пушкина.

Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Веры Валентиновны Алентовой, — говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что Алентова почувствовала недомогание на прощании с актером Анатолием Лобоцким. Артистка с букетом алых гвоздик приехала на такси ко входу в театр к концу церемонии. Через некоторое время ей потребовалась медицинская помощь. Ее доставили в больницу, где она скончалась.

Актер Александр Михайлов, получивший широкую известность по главной роли в фильме «Любовь и голуби», подчеркнул, что смерть Алентовой стала большим потрясением для мира кино. По его словам, ушедшая из жизни актриса обладала исключительным даром и выдающимся талантом.

