Премьер Японии ответила на вопрос об отправке кораблей в Ормузский пролив Япония заявила об отказе направлять свои боевые корабли в Ормузский пролив

Япония не имеет возможности отправить корабли Сил самообороны в Ближневосточный регион, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити, выступая на дебатах в верхней палате парламента. Руководитель оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми также подтвердил, что кабинет министров в настоящее время не занимается проработкой вопроса о переброске военных контингентов в воды Ормузского пролива, передает РИА Новости.

Ничего не решено. Мы продолжаем рассматривать, что Япония может сделать самостоятельно. Направление Сил самообороны в рамках охраны судов невозможно, — сказала глава правительства.

Ранее в Министерстве иностранных дел Франции сообщили, что авианосная группа во главе с кораблем «Шарль де Голль» продолжает находиться в восточной части Средиземного моря. Как отметили в ведомстве, Париж сохраняет данное расположение, невзирая на требование американского лидера Дональда Трампа направить эти силы для защиты судоходства в Ормузском проливе.

Кроме того, источники сообщили, что государства Европы отказываются направлять свои боевые корабли в Ормузский пролив для эскортирования торговых судов. По сведениям инсайдеров, в Евросоюзе опасаются ударов со стороны Ирана и дальнейшего расширения военного противостояния.