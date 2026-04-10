Британские рокеры навестили премьера Японии в Токио Премьер Японии Санаэ Такаити встретилась с группой Deep Purple в Токио

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити провела встречу с британской рок-группой Deep Purple в своей резиденции в Токио. Глава правительства отметила в соцсетях значимость коллектива для мировой рок-музыки.

Сегодня мы были удостоены чести встречать Deep Purple. Это группа, которой я глубоко восхищаюсь, — написала Санаэ Такаити.

Она подчеркнула, что уважает вклад Deep Purple в историю мирового рока, и напомнила, что группа посещает Японию с гастролями в 17-й раз.

Ранее сообщалось, что видео с речью Санаэ Такаити всего за девять дней набрало более 100 млн просмотров в японском сегменте YouTube, ролик размещен на канале правящей Либерально-демократической партии. Фактически он обогнал вирусные клипы местных айдол-групп и поп-исполнителей.

Ролик под названием «Послание председателя Такаити: сделаем Японский архипелаг сильным и процветающим» длительностью 30 секунд был размещен 26 января. В нем глава правительства говорит о необходимости перемен и «решительных шагов ради будущего страны».