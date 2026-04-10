Британские рокеры навестили премьера Японии в Токио

Премьер Японии Санаэ Такаити встретилась с группой Deep Purple в Токио

Фото: IMAGO/Yuri Murakami/Global Look Press
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити провела встречу с британской рок-группой Deep Purple в своей резиденции в Токио. Глава правительства отметила в соцсетях значимость коллектива для мировой рок-музыки.

Сегодня мы были удостоены чести встречать Deep Purple. Это группа, которой я глубоко восхищаюсь, — написала Санаэ Такаити.

Она подчеркнула, что уважает вклад Deep Purple в историю мирового рока, и напомнила, что группа посещает Японию с гастролями в 17-й раз.

Ранее сообщалось, что видео с речью Санаэ Такаити всего за девять дней набрало более 100 млн просмотров в японском сегменте YouTube, ролик размещен на канале правящей Либерально-демократической партии. Фактически он обогнал вирусные клипы местных айдол-групп и поп-исполнителей.

Ролик под названием «Послание председателя Такаити: сделаем Японский архипелаг сильным и процветающим» длительностью 30 секунд был размещен 26 января. В нем глава правительства говорит о необходимости перемен и «решительных шагов ради будущего страны».

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

