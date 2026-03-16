Политолог ответил, будет ли ЕС участвовать в афере США в Ормузском проливе

Евросоюз и азиатские страны не поддержат США в их просьбе вступить в конфликт в Ормузском проливе, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, никто из них не готов разделить ответственность за военные действия, инициированные главой Белого дома Дональдом Трампом.

Уже можно говорить, что угрозы Трампа никак не подействовали на европейцев. Этой ночью подоспела информация, что и кабинет Кира Стармера (премьер-министр Великобритании. — NEWS.ru) в Лондоне, и правительство Фридриха Мерца (канцлер Германии. — NEWS.ru) отказались отправлять корабли в Ормузский пролив чтобы попытаться разблокировать нефтегазовые потоки. Европа, как и многие азиатские страны, зависима от поставок энергоносителей через Ормузский пролив, поэтому ощущается энергокризис. Но при этом, конечно, никто из европейцев не хочет подставляться и рисковать. Я думаю, что и они, и азиаты надеются склонить Трампа к деэскалации своим неприятием этой войны, и тогда эти самые нефтегазовые потоки могут сами собой разблокироваться, — высказался Дудаков.

Он подчеркнул, что потенциал Европы в военном вопросе ограничен. По словам Дудакова, Великобритания располагает всего шестью эсминцами в боевой готовности, из которых, возможно, лишь один или два находятся в рабочем состоянии. Политолог пояснил, что такие силы не позволяют рассчитывать на разблокировку Ормузского пролива.

У Германии с военно-морским флотом большие проблемы. У Франции, наверное, чуть получше, но они также не хотят рисковать. Сами Штаты тоже опасаются последствий для себя, потому что если они лишатся даже одного эсминца класса Arleigh Burke, то это потеря на миллиарды долларов. Но ситуация безвыходная, и Трампу приходится отчаянно искать союзников вовне, взывать то к европейцам, то к китайцам и японцам, выпрашивая поддержку. Таким образом, он надеется еще и разделить ответственность между всеми странами за этот кризис, который он сам и спровоцировал, — добавил Дудаков.

Ранее появилась информация, что Великобритания отказалась направлять военные корабли для обеспечения судоходства через Ормузский пролив. Как сообщили журналисты, против этого решения выступил Стармер.