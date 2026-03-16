Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 10:42

Политолог ответил, будет ли ЕС участвовать в афере США в Ормузском проливе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз и азиатские страны не поддержат США в их просьбе вступить в конфликт в Ормузском проливе, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, никто из них не готов разделить ответственность за военные действия, инициированные главой Белого дома Дональдом Трампом.

Уже можно говорить, что угрозы Трампа никак не подействовали на европейцев. Этой ночью подоспела информация, что и кабинет Кира Стармера (премьер-министр Великобритании. — NEWS.ru) в Лондоне, и правительство Фридриха Мерца (канцлер Германии. — NEWS.ru) отказались отправлять корабли в Ормузский пролив чтобы попытаться разблокировать нефтегазовые потоки. Европа, как и многие азиатские страны, зависима от поставок энергоносителей через Ормузский пролив, поэтому ощущается энергокризис. Но при этом, конечно, никто из европейцев не хочет подставляться и рисковать. Я думаю, что и они, и азиаты надеются склонить Трампа к деэскалации своим неприятием этой войны, и тогда эти самые нефтегазовые потоки могут сами собой разблокироваться, — высказался Дудаков.

Он подчеркнул, что потенциал Европы в военном вопросе ограничен. По словам Дудакова, Великобритания располагает всего шестью эсминцами в боевой готовности, из которых, возможно, лишь один или два находятся в рабочем состоянии. Политолог пояснил, что такие силы не позволяют рассчитывать на разблокировку Ормузского пролива.

У Германии с военно-морским флотом большие проблемы. У Франции, наверное, чуть получше, но они также не хотят рисковать. Сами Штаты тоже опасаются последствий для себя, потому что если они лишатся даже одного эсминца класса Arleigh Burke, то это потеря на миллиарды долларов. Но ситуация безвыходная, и Трампу приходится отчаянно искать союзников вовне, взывать то к европейцам, то к китайцам и японцам, выпрашивая поддержку. Таким образом, он надеется еще и разделить ответственность между всеми странами за этот кризис, который он сам и спровоцировал, — добавил Дудаков.

Ранее появилась информация, что Великобритания отказалась направлять военные корабли для обеспечения судоходства через Ормузский пролив. Как сообщили журналисты, против этого решения выступил Стармер.

США
Европа
Иран
Дональд Трамп
Ормузский пролив
Максим Кирсанов
Яна Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 16 марта: что завтра, слабость, головокружение
Иранский генерал назвал военные потери США и Израиля
Юрист дал советы по возврату средств за сбои домашнего интернета
Дети Лерчек узнали о страшном диагнозе мамы
Экономист рассказала о последствиях сокращенного дня для женщин
США и Израиль обвинили в сокрытии правды о Нетаньяху
Прокуратура проведет проверку ЧП с каноэ в Москве
Стало известно о судьбе остающихся на Украине россиян
На Кубани локализовали пожар на нефтебазе
Врач рассказал, какая болезнь придет на смену раку
Пушилин раскрыл, зачем ВСУ бьют по гражданскому населению ДНР
Путин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений в Эфиопии
Турция нарастила экспорт овощей в Россию на фоне ситуации с Ираном
«Широкая поддержка»: Путин оценил итоги референдума в Казахстане
Бывший муж Лерчек прервал молчание после новости о тяжелом раке
Крымский мост закрыли для движения автотранспорта
В Иране назвали число станций скорой помощи, уничтоженных США и Израилем
Сотни БПЛА атаковали Москву: куда попали, сколько жертв, удары ВСУ 16 марта
Россиянин проведет в колонии 14 лет за финансирование ФБК и ВСУ
Стилист рассказал, как эффективно сохранить цвет волос после покраски
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.