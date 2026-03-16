16 марта 2026 в 10:39

«Мясорубка невиданных масштабов»: эксперт о судьбе морпехов США в Иране

Профессор Малинен: американских военных ждет мясорубка на Ближнем Востоке

Если конфликт между США и Ираном перерастет в горячую фазу, американские военные столкнутся с боями беспрецедентной интенсивности, высказал мнение профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети X. По мнению эксперта, американский лидер Дональд Трамп совершил ошибку.

Американских морпехов на Ближнем Востоке ждет, скорее всего, невиданных ранее масштабов мясорубка, и нет ей никакого логического объяснения, — написал он.

Малинен также указал, что у Трампа была возможность заключить выгодную сделку с Тегераном. Но, как полагает профессор, американский лидер допустил серьезный просчет, выбрав путь эскалации и отказавшись от дипломатического урегулирования.

Ранее преподаватель Королевского колледжа Лондона, кандидат военных наук Петер Нойманн высказал мнение, что Ирану удалось перехватить инициативу в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем. По его словам, это произошло после закрытия Ормузского пролива. Нойманн констатировал, что американцы «явно не ожидали» такого поворота.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 16 марта: что завтра, слабость, головокружение
Иранский генерал назвал военные потери США и Израиля
Юрист дал советы по возврату средств за сбои домашнего интернета
Дети Лерчек узнали о страшном диагнозе мамы
Экономист рассказала о последствиях сокращенного дня для женщин
США и Израиль обвинили в сокрытии правды о Нетаньяху
Прокуратура проведет проверку ЧП с каноэ в Москве
Стало известно о судьбе остающихся на Украине россиян
На Кубани локализовали пожар на нефтебазе
Врач рассказал, какая болезнь придет на смену раку
Пушилин раскрыл, зачем ВСУ бьют по гражданскому населению ДНР
Путин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений в Эфиопии
Турция нарастила экспорт овощей в Россию на фоне ситуации с Ираном
«Широкая поддержка»: Путин оценил итоги референдума в Казахстане
Бывший муж Лерчек прервал молчание после новости о тяжелом раке
Крымский мост закрыли для движения автотранспорта
В Иране назвали число станций скорой помощи, уничтоженных США и Израилем
Сотни БПЛА атаковали Москву: куда попали, сколько жертв, удары ВСУ 16 марта
Россиянин проведет в колонии 14 лет за финансирование ФБК и ВСУ
Стилист рассказал, как эффективно сохранить цвет волос после покраски
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

