«Мясорубка невиданных масштабов»: эксперт о судьбе морпехов США в Иране Профессор Малинен: американских военных ждет мясорубка на Ближнем Востоке

Если конфликт между США и Ираном перерастет в горячую фазу, американские военные столкнутся с боями беспрецедентной интенсивности, высказал мнение профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети X. По мнению эксперта, американский лидер Дональд Трамп совершил ошибку.

Американских морпехов на Ближнем Востоке ждет, скорее всего, невиданных ранее масштабов мясорубка, и нет ей никакого логического объяснения, — написал он.

Малинен также указал, что у Трампа была возможность заключить выгодную сделку с Тегераном. Но, как полагает профессор, американский лидер допустил серьезный просчет, выбрав путь эскалации и отказавшись от дипломатического урегулирования.

Ранее преподаватель Королевского колледжа Лондона, кандидат военных наук Петер Нойманн высказал мнение, что Ирану удалось перехватить инициативу в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем. По его словам, это произошло после закрытия Ормузского пролива. Нойманн констатировал, что американцы «явно не ожидали» такого поворота.