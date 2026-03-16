16 марта 2026 в 10:46

Врач раскрыла неожиданное последствие использования гаджетов для сна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Постоянное отслеживание сна с помощью гаджетов может привести к развитию хронической бессонницы, заявила LIFE.ru невролог Мария Лавренова. По ее мнению, ключевой причиной расстройства становится излишнее доверие к устройствам. Пользователи стремятся к идеальному отдыху и начинают оценивать его качество только по графикам в приложении, игнорируя при этом свои ощущения.

Исследования показывают, что использование таких устройств может даже субъективно улучшать восприятие качества сна за счет повышения чувства контроля над собственным здоровьем. Однако у людей, склонных к тревоге, трекеры могут запускать обратный эффект и провоцировать сильный стресс, — отметила Лавренова.

Она добавила, что у некоторых людей стремление к идеальному сну приводит к повышенной тревожности по вечерам, частым ночным пробуждениям, дневной усталости и проблемам с концентрацией внимания. Часть из них, ориентируясь на показатели в приложениях, спит дольше, чем необходимо организму, а это лишь нарушает биоритмы и усиливает симптомы.

Ранее сомнолог Дмитрий Яковлев заявил, что сбитый режим сна повышает риск развития болезни Альцгеймера. Он отметил, что при такой проблеме у человека происходит сбой в биологических ритмах, что впоследствии чревато хронической бессонницей и даже депрессией.

неврологи
сон
здоровье
гаджеты
