В Минобороны КНР раскрыли планы на взаимодействие с Россией

В Минобороны КНР раскрыли планы на взаимодействие с Россией В Минобороны КНР заявили об укреплении координации России и Китая

Россия и Китай намерены усиливать взаимодействие для совместного противодействия рискам и вызовам в сфере безопасности, заявил представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь. По его словам, которые передает пресс-служба ведомства, подобные шаги направлены на обеспечение как глобальной, так и региональной стабильности.

[Россия и Китай] будут укреплять координацию и сотрудничество в двусторонних и многосторонних форматах, совместно противостоять различным рискам и вызовам, а также сообща обеспечивать глобальную и региональную безопасность и стабильность, — сказал спикер Минобороны КНР.

Ранее глава МИД Китая Ван И отмечал, что состоявшиеся в Пекине переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершились с исключительным успехом. По итогам этого важнейшего диалога стороны торжественно подписали целый пакет значимых двусторонних документов.

До этого в Сети появились уникальные кадры рабочего момента с участием Путина. На видео глава государства лично редактирует текст своего официального видеообращения к народу Китая. В итоговом видеопослании президент подчеркнул, что отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня.