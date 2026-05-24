24 мая 2026 в 14:12

В МИД Китая назвали прошедшие переговоры с Путиным превосходными

Глава МИД Китая Ван И высоко оценил визит Путина в Пекин

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru
Состоявшиеся в Пекине официальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершились с исключительным успехом, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. По итогам этих важнейших переговоров стороны торжественно подписали целый пакет значимых двусторонних документов.

Превосходно! — емко описал визит Путина министр.

Путин прибыл в китайскую столицу во главе представительной делегации из 39 человек 19 мая текущего года. Стороны утвердили заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также фундаментальный договор об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества между странами.

Ранее в Сети появились уникальные кадры рабочего момента с участием президента России Владимира Путина. На видео глава государства лично редактирует текст своего официального видеообращения к народу Китая. В итоговом видеопослании президент подчеркнул, что отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
