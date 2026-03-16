Каллас раскрыла главную тему совета МИД стран Евросоюза

Главы МИД стран Евросоюза на предстоящей встрече обсудят, как оставить Ормузский пролив открытым, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Ситуация на Ближнем Востоке уже повлияла на поставки энергоресурсов и добычу нефти в регионе, сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил НАТО о тяжелых последствиях без помощи в Ормузском проливе. По его словам, отказ от участия может привести к серьезным проблемам для Альянса и негативно скажется на будущем организации.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru заявил, что Евросоюз и азиатские страны не поддержат США в их просьбе вступить в конфликт в Ормузском проливе. По его словам, никто из них не готов разделить ответственность за военные действия, инициированные президентом Штатов. Потенциал Европы в военном вопросе ограничен. Великобритания располагает всего шестью эсминцами в боевой готовности, из которых, возможно, лишь один или два находятся в рабочем состоянии и могут быть задействованы.