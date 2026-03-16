16 марта 2026 в 10:39

Каллас раскрыла главную тему совета МИД стран Евросоюза

Каллас: главы МИД Евросоюза обсудят возможность открытия Ормузского пролива

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Главы МИД стран Евросоюза на предстоящей встрече обсудят, как оставить Ормузский пролив открытым, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Ситуация на Ближнем Востоке уже повлияла на поставки энергоресурсов и добычу нефти в регионе, сообщает РИА Новости.

Основной темой будет обсуждение того, как оставлять Ормузский пролив открытым, — сказала Каллас.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил НАТО о тяжелых последствиях без помощи в Ормузском проливе. По его словам, отказ от участия может привести к серьезным проблемам для Альянса и негативно скажется на будущем организации.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru заявил, что Евросоюз и азиатские страны не поддержат США в их просьбе вступить в конфликт в Ормузском проливе. По его словам, никто из них не готов разделить ответственность за военные действия, инициированные президентом Штатов. Потенциал Европы в военном вопросе ограничен. Великобритания располагает всего шестью эсминцами в боевой готовности, из которых, возможно, лишь один или два находятся в рабочем состоянии и могут быть задействованы.

Ормузский пролив
Ближний Восток
Евросоюз
Кая Каллас
Магнитные бури сегодня, 16 марта: что завтра, слабость, головокружение
Иранский генерал назвал военные потери США и Израиля
Юрист дал советы по возврату средств за сбои домашнего интернета
Дети Лерчек узнали о страшном диагнозе мамы
Экономист рассказала о последствиях сокращенного дня для женщин
США и Израиль обвинили в сокрытии правды о Нетаньяху
Прокуратура проведет проверку ЧП с каноэ в Москве
Стало известно о судьбе остающихся на Украине россиян
На Кубани локализовали пожар на нефтебазе
Врач рассказал, какая болезнь придет на смену раку
Пушилин раскрыл, зачем ВСУ бьют по гражданскому населению ДНР
Путин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений в Эфиопии
Турция нарастила экспорт овощей в Россию на фоне ситуации с Ираном
«Широкая поддержка»: Путин оценил итоги референдума в Казахстане
Бывший муж Лерчек прервал молчание после новости о тяжелом раке
Крымский мост закрыли для движения автотранспорта
В Иране назвали число станций скорой помощи, уничтоженных США и Израилем
Сотни БПЛА атаковали Москву: куда попали, сколько жертв, удары ВСУ 16 марта
Россиянин проведет в колонии 14 лет за финансирование ФБК и ВСУ
Стилист рассказал, как эффективно сохранить цвет волос после покраски
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

