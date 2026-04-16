16 апреля 2026 в 07:12

Финляндия абсурдно назвала Репина украинцем

Кузнецов: в Финляндии назвали Репина украинским художником

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что в Финляндии проявления русофобии в культурной сфере «дошли до абсурда», передал ТАСС слова дипломата. Так он отреагировал на решение финского художественного музея «Атенеум» указать национальность художника Ильи Репина как украинца.

К сожалению, русофобия затронула и сферу культуры. Доходит до абсурда, — сказал Кузнецов.

Илья Репин родился в 1844 году в Чугуеве (Харьковская губерния Российской империи). Живописец работал как в России, так и за рубежом. С 1903 года жил в финском поселке Куоккала, а после революции там и остался, но гражданства Финляндии так и не принял. Репин известен множеством произведений, но самые известные его работы — это «Бурлаки на Волге» и «Иван Грозный и сын его Иван», а также портреты знаменитых деятелей того времени.

Ранее Кузнецов высказался на тему отношений между Москвой и Хельсинки, отметив, что как такового взаимодействия нет. Текущее состояние контактов можно оценить как крайне тяжелое. Сохранились лишь ограниченные взаимодействия по необходимости.

Атака на Туапсе и старые технологии ВСУ: новости СВО к утру 16 апреля
«Дайте почувствовать уверенность»: Бутырская о возвращении Валиевой на лед
В Ачинске мужчина избил подростка ложкой для обуви
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 апреля: инфографика
Минздрав РФ обновил правила оформления больничных листов
Минобороны сообщило об уничтожении полчищ БПЛА над Россией
В МИД России высказались об идее ООН по Ормузскому проливу
Экономист объяснил, почему в будущем рубль будет лишь укрепляться
Лидеры Израиля и Ливана встретятся спустя 34 года
Диетолог назвала суточную норму клетчатки для организма
Американские войска устроили бойню в Тихом океане
Ортопед назвал упражнения, помогающие вылечить плоскостопие
Составлен список стран, куда можно поехать на майские праздники без визы
В Турции учительница закрыла собой учеников во время стрельбы и погибла
Психолог назвала причину продолжительного роста тревожности у россиян
Названы последствия чрезмерного употребления лечебно-столовой минералки
В Туапсе изменили режим работы в школах после атаки ВСУ
Назван топ-5 стран для тех, кто любит вкусно поесть
«Прорыв» и «Ураган» застали врасплох ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 апреля
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

