Финляндия абсурдно назвала Репина украинцем

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что в Финляндии проявления русофобии в культурной сфере «дошли до абсурда», передал ТАСС слова дипломата. Так он отреагировал на решение финского художественного музея «Атенеум» указать национальность художника Ильи Репина как украинца.

К сожалению, русофобия затронула и сферу культуры. Доходит до абсурда, — сказал Кузнецов.

Илья Репин родился в 1844 году в Чугуеве (Харьковская губерния Российской империи). Живописец работал как в России, так и за рубежом. С 1903 года жил в финском поселке Куоккала, а после революции там и остался, но гражданства Финляндии так и не принял. Репин известен множеством произведений, но самые известные его работы — это «Бурлаки на Волге» и «Иван Грозный и сын его Иван», а также портреты знаменитых деятелей того времени.

Ранее Кузнецов высказался на тему отношений между Москвой и Хельсинки, отметив, что как такового взаимодействия нет. Текущее состояние контактов можно оценить как крайне тяжелое. Сохранились лишь ограниченные взаимодействия по необходимости.