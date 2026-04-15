15 апреля 2026 в 21:34

Иран поставил США жесткие условия по переговорам

Tasnim: Иран согласен на переговоры с США только в Исламабаде

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иран согласен на следующий раунд переговоров с США только при условии, что он пройдет в Исламабаде, сообщило агентство Tasnim. Тегеран не рассматривает другие площадки, сказано в публикации.

По данным источника, никаких решений о переносе места встречи не принималось, хотя некоторые европейские страны выразили готовность предоставить свои территории для американо-иранского диалога.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о прошедшем третьем раунде переговоров между Ираном и США. Посредником выступил Пакистан. По словам Вэнса, переговоры длились 21 час, при этом они не привели ни к каким договоренностям.

Между тем директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил надежду на успешное завершение нового раунда переговоров по вопросу Ирана. Он подчеркнул, что в противном случае существует риск эскалации, которая может привести к катастрофическим последствиям.

До этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что Тегеран не признает договоренности США о продлении перемирия. Он призвал Вашингтон продемонстрировать серьезность своих намерений.

