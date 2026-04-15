«Иначе — до самых страшных событий»: Нарышкин о переговорах по Ирану

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил надежду на успешное завершение нового раунда переговоров по вопросу Ирана. Он подчеркнул, что в противном случае существует риск эскалации, которая может привести к катастрофическим последствиям.
Завтра (16 апреля. — NEWS.ru) в Исламабаде должен состояться второй тур переговоров. Будем рассчитывать на постепенный позитивный результат, иначе эскалация может достичь предела и до самых страшных событий. Мир должен этого избежать, — прокомментировал Нарышкин.
Ранее сообщалось, что Тегеран объявит о решении по следующему раунду переговоров с Вашингтоном после встречи с пакистанской делегацией, возглавляемой главнокомандующим Асимом Муниром. Долгосрочное соглашение не было достигнуто из-за разногласий, перспективы диалога остаются неопределенными.
До этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не признает договоренности США о продлении перемирия. Он призвал Вашингтон продемонстрировать серьезность своих намерений.