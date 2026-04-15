Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 20:39

«Иначе — до самых страшных событий»: Нарышкин о переговорах по Ирану

Нарышкин надеется на позитивный результат второго раунда переговоров по Ирану

Сергей Нарышкин Сергей Нарышкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил надежду на успешное завершение нового раунда переговоров по вопросу Ирана. Он подчеркнул, что в противном случае существует риск эскалации, которая может привести к катастрофическим последствиям.

Завтра (16 апреля. — NEWS.ru) в Исламабаде должен состояться второй тур переговоров. Будем рассчитывать на постепенный позитивный результат, иначе эскалация может достичь предела и до самых страшных событий. Мир должен этого избежать, — прокомментировал Нарышкин.

Ранее сообщалось, что Тегеран объявит о решении по следующему раунду переговоров с Вашингтоном после встречи с пакистанской делегацией, возглавляемой главнокомандующим Асимом Муниром. Долгосрочное соглашение не было достигнуто из-за разногласий, перспективы диалога остаются неопределенными.

До этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не признает договоренности США о продлении перемирия. Он призвал Вашингтон продемонстрировать серьезность своих намерений.

Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.