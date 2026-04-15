15 апреля 2026 в 19:04

Иран назвал условие для следующего раунда переговоров с США

Иран отложил решение о переговорах с США до консультаций с Пакистаном

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тегеран объявит о решении по следующему раунду переговоров с Вашингтоном после завершения консультаций с прибывшей в Иран пакистанской делегацией во главе с главкомом армии Асимом Муниром, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник. По его данным, прекращение огня в Ливане стало для Ирана позитивным знаком, однако Тегеран настаивает, что Вашингтон должен придерживаться логических рамок в переговорном процессе.

Иранскую делегацию на прошлых переговорах возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Сторонам не удалось достичь соглашения по долгосрочному урегулированию конфликта из-за ряда противоречий. Перспективы дальнейшего диалога остаются неясными.

Ранее заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин сообщил, что у президента США Дональда Трампа есть семь месяцев для урегулирования конфликта с Ираном. По его словам, если этого не произойдет, Республиканская партия может проиграть демократам на выборах в конгресс.

Иран назвал условие для следующего раунда переговоров с США
