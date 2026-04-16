Атака на Туапсе и старые технологии ВСУ: новости СВО к утру 16 апреля

Атака на Туапсе и старые технологии ВСУ: новости СВО к утру 16 апреля

Двое детей погибли и двое взрослых пострадали при атаке на Туапсе, расчет РСЗО «Ураган» поразил гаубицу украинских войск на Добропольском направлении, боец ВС РФ ворвался в траншею и уничтожил личный состав ВСУ. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Российский солдат ворвался в траншею и уничтожил личный состав ВСУ

Российские военнослужащие проявили мужество при штурме укрепленных позиций ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве раскрыли детали боевых эпизодов с участием отдельных бойцов и экипажей техники.

Гвардии рядовой Юрий Хатенов действовал в составе передовой дозорной группы, выполнявшей задачу по захвату укрепленного рубежа противника. Он одним из первых проник в траншею и, используя автомат АК-74, уничтожил нескольких военнослужащих противника. Такие действия позволили дезорганизовать управление в подразделении ВСУ и существенно снизить уровень сопротивления, что в итоге обеспечило успешное взятие опорного пункта.

«Ураган» разнес гаубицу ВСУ на Добропольском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Центр» поразил буксируемую гаубицу М777 на Добропольском направлении с дистанции свыше 30 километров, сообщили в Минобороны России. Цель была обнаружена в ходе воздушной разведки с применением беспилотников. В ведомстве уточнили, что после получения координат расчет привел установку в боевое положение и нанес удар 220-мм реактивными снарядами, а корректировка огня велась в режиме реального времени с помощью БПЛА «Орлан-10». По данным министерства, последующий контроль подтвердил уничтожение цели и артиллерийского расчета противника. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Двое детей погибли при атаке ВСУ

Губернатор Краснодарского края Андрей Кондратьев сообщил, что в Туапсе в результате атаки беспилотников на жилые дома погибли двое детей в возрасте пяти и 14 лет. По предварительным данным, еще двое взрослых получили ранения и находятся под наблюдением медиков.

Кроме того, в результате падения обломков повреждено пять частных и один многоквартирный жилой дом. Администрация муниципалитета разворачивает пункт временного размещения для жителей. Также многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.

Украинский ракетный дрон сравнили с технологиями прошлого века

Технологии, использованные в украинской ракете-дроне «Паляница», отстают от современных примерно на 30 лет, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что речь идет о системных ограничениях в уровне применяемых решений.

В новой модификации Areion применяются принципы наведения, схожие с ракетами «Томагавк» 40-летней давности, отметил эксперт. Он добавил, что такие решения уступают современным системам и не обеспечивают высокой точности.

Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотников в ДНР

В результате удара беспилотников ВСУ в Донецкой Народной Республике пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. В Центрально-Городском районе Горловки дрон атаковал автобус, ранения получили мужчины 1962 и 1959 годов рождения, а также женщина 1965 года рождения.

На автодороге Селидово — Украинск при ударе БПЛА пострадал мужчина 1988 года рождения. Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, Пушилин пожелал им скорейшего выздоровления.

