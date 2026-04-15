ВСУ при бегстве из Димитрова бросили партию авиационных бомб и зажигательные снаряды, российские силовики получили подтверждение серьезных потерь в рядах одной из бригад ВСУ в районе Мирополья Сумской области, украинские войска столкнулись с дефицитом снарядов для систем Patriot. Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

ВСУ бросили смертоносный «хлам» при бегстве из Димитрова

Украинские войска при бегстве из Димитрова бросили партию авиационных бомб, а также зажигательные снаряды, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по ДНР. Схрон обнаружили сотрудники ведомства и военной комендатуры во время поездки в освобожденный город.

Все найденные бомбы и снаряды будут обезврежены саперами. Правоохранители проводят проверку.

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что ВСУ оставили оружие при бегстве из Димитрова с целью организации подпольных диверсий. По его словам, украинские военные применяют эту практику уже на протяжении четырех лет.

Спецназ ФСБ «Горыныч» ликвидировал три диверсионные группы ВСУ

В Константиновке антитеррористическое подразделение «Горыныч» управления ФСБ по ДНР при поддержке 4-й бригады группировки «Юг» успешно ликвидировало три диверсионно-разведывательные группы ВСУ у Константиновки. В пресс-службе ведомства отметили, что обнаружить противника удалось благодаря наблюдению за маршрутами полетов вражеских беспилотников.

Диверсанты планировали организовать засады в условиях плотной городской застройки, чтобы нанести удар по российским войскам во время их передвижения. Оперативные действия спецназа позволили предотвратить нападение и полностью нейтрализовать террористическую угрозу в секторе.

Украинские военные понесли колоссальные потери под Сумами

Российские силовики получили подтверждение серьезных потерь в рядах 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Мирополья Сумской области. Факт значительных потерь личного состава находит массовое подтверждение в некрологах, публикуемых на украинских ресурсах.

Особо отмечается, что в рядах разбитого подразделения находилось множество солдат, призванных в армию с грубыми нарушениями закона, чьи семьи сейчас пытаются добиться справедливости в судах. Среди погибших числятся те, кто был единственным кормильцем для нетрудоспособных родственников.

Тело убитого сослуживцем солдата ВСУ съели собаки

Бродячие собаки раскопали и съели тело украинского военнослужащего, убитого сослуживцем в Константиновке Донецкой Народной Республики, рассказал оператор разведывательного беспилотника с позывным Акула. К такому чудовищному финалу привела междоусобная расправа, которую зафиксировали разведчики Южной группировки войск.

По словам оператора, украинский солдат убил сослуживца с абсолютным безразличием к его дальнейшей судьбе. Он также отметил, что украинские военные даже не пытаются вывозить тела погибших с улиц Константиновки. Сам оператор признался, что находится в ужасе от увиденного.

Военный эксперт указал на дефицит ракет для ПВО Patriot у ВСУ

Украинские войска столкнулись с дефицитом снарядов для систем Patriot и попытаются заменить их европейскими аналогами, такими как Starstreak, TRF-1 и IRIS-T, выразил мнение военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, у стран Европы нет гиперзвуковых ракет-перехватчиков.

Эксперт отметил: Patriot очень дорогие и неточные, а их производство настолько мало, что ракеты все равно бы закончились у ВСУ. Он добавил, что разрекламированная система показала свою неэффективность, когда была атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Артамонов также считает, что дефицит американских ракет в резервах ВСУ может подтолкнуть их к более агрессивным действиям. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский способен значительно усилить террористическую угрозу для России.

