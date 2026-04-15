Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 16:15

Смертоносный «хлам», ликвидация диверсантов: новости СВО к вечеру 15 апреля

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ при бегстве из Димитрова бросили партию авиационных бомб и зажигательные снаряды, российские силовики получили подтверждение серьезных потерь в рядах одной из бригад ВСУ в районе Мирополья Сумской области, украинские войска столкнулись с дефицитом снарядов для систем Patriot. Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 15 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ бросили смертоносный «хлам» при бегстве из Димитрова

Украинские войска при бегстве из Димитрова бросили партию авиационных бомб, а также зажигательные снаряды, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по ДНР. Схрон обнаружили сотрудники ведомства и военной комендатуры во время поездки в освобожденный город.

Все найденные бомбы и снаряды будут обезврежены саперами. Правоохранители проводят проверку.

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что ВСУ оставили оружие при бегстве из Димитрова с целью организации подпольных диверсий. По его словам, украинские военные применяют эту практику уже на протяжении четырех лет.

Спецназ ФСБ «Горыныч» ликвидировал три диверсионные группы ВСУ

В Константиновке антитеррористическое подразделение «Горыныч» управления ФСБ по ДНР при поддержке 4-й бригады группировки «Юг» успешно ликвидировало три диверсионно-разведывательные группы ВСУ у Константиновки. В пресс-службе ведомства отметили, что обнаружить противника удалось благодаря наблюдению за маршрутами полетов вражеских беспилотников.

Фото: Социальные сети

Диверсанты планировали организовать засады в условиях плотной городской застройки, чтобы нанести удар по российским войскам во время их передвижения. Оперативные действия спецназа позволили предотвратить нападение и полностью нейтрализовать террористическую угрозу в секторе.

Украинские военные понесли колоссальные потери под Сумами

Российские силовики получили подтверждение серьезных потерь в рядах 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Мирополья Сумской области. Факт значительных потерь личного состава находит массовое подтверждение в некрологах, публикуемых на украинских ресурсах.

Особо отмечается, что в рядах разбитого подразделения находилось множество солдат, призванных в армию с грубыми нарушениями закона, чьи семьи сейчас пытаются добиться справедливости в судах. Среди погибших числятся те, кто был единственным кормильцем для нетрудоспособных родственников.

Тело убитого сослуживцем солдата ВСУ съели собаки

Бродячие собаки раскопали и съели тело украинского военнослужащего, убитого сослуживцем в Константиновке Донецкой Народной Республики, рассказал оператор разведывательного беспилотника с позывным Акула. К такому чудовищному финалу привела междоусобная расправа, которую зафиксировали разведчики Южной группировки войск.

По словам оператора, украинский солдат убил сослуживца с абсолютным безразличием к его дальнейшей судьбе. Он также отметил, что украинские военные даже не пытаются вывозить тела погибших с улиц Константиновки. Сам оператор признался, что находится в ужасе от увиденного.

Военный эксперт указал на дефицит ракет для ПВО Patriot у ВСУ

Украинские войска столкнулись с дефицитом снарядов для систем Patriot и попытаются заменить их европейскими аналогами, такими как Starstreak, TRF-1 и IRIS-T, выразил мнение военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, у стран Европы нет гиперзвуковых ракет-перехватчиков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эксперт отметил: Patriot очень дорогие и неточные, а их производство настолько мало, что ракеты все равно бы закончились у ВСУ. Он добавил, что разрекламированная система показала свою неэффективность, когда была атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Артамонов также считает, что дефицит американских ракет в резервах ВСУ может подтолкнуть их к более агрессивным действиям. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский способен значительно усилить террористическую угрозу для России.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 15 апреля: колоссальные потери элиты ВСУ

Военэксперт ответил, как 120 тыс. британских БПЛА изменят стратегию ВСУ

ВСУ планировали использовать Волчанские Хутора как плацдарм для наступления

Россия
Украина
Минобороны РФ
ВС РФ
ВСУ
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Успенская поделилась секретом быстрого похудения
Суд ужесточил наказание фигуранту дела о взрыве на КНС-4
Центральные банки всего мира перешли от скупки золота к его продаже
В Петербурге карманника приговорили к трем годам строгого режима
Калининградцы неожиданно лишились света
Украина, «Дружба», «Пакш-2»: как теперь изменятся отношения РФ и Венгрии
Политолог назвал неприемлемое для Ирана условие Трампа
Внук Пугачевой показал редкое фото с бабушкой
В Иране выразили благодарность России за помощь в одном вопросе
В СВОП объяснили, возможен ли международный трибунал по Украине
«Будто нож вставили и режут»: сосед насиловал подружку своих внуков
Вэнс посоветовал папе римскому быть осторожнее в высказываниях
Эндокринолог предостерегла от употребления сырых суши и роллов
Баста сделал неожиданное заявление о своем дне рождения
В Венгрии раскрыли, есть ли альтернатива российскому атому
Кравцов назвал классы, в которых будут ставить оценку за поведение
Роскосмос назвал дату запуска «Прогресса» к МКС
Двое ярославцев получили 13 лет «строгача» за шпионаж
Смертоносный «хлам», ликвидация диверсантов: новости СВО к вечеру 15 апреля
«Это не последняя моя игра»: где продолжит карьеру Александр Овечкин
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.