Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 13:05

Член ОП раскрыл коварную тактику ВСУ при бегстве с линии фронта

Член ОП Рогов: ВСУ оставили оружие в Димитрове для попыток подпольных диверсий

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины оставили оружие при бегстве из Димитрова с целью организации подпольных диверсий, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, украинские военные применяют эту практику уже на протяжении четырех лет.

Практика бросать оружие в виде подземных схронов присутствует достаточно давно у ВСУ, начиная с 2022 года. Когда они оставляют позиции, то логично, что времени, чтобы забрать припасы, у них уже нет. В неочевидном ключе они оставляются украинцами, чтобы потом использовать для терактов. Поэтому не удивлюсь, что найденные российскими бойцами взрывчатые вещества в Димитрове, в том числе, оставлялись, чтобы подполье могло применять их с этой целью. Напомню, ВСУ любят подобным образом действовать, уничтожая те же мосты, — сказал Рогов.

Ранее в ГУ МВД России по ДНР заявили, что украинские военные, покидая Димитров, оставили склад с авиабомбами и зажигательными снарядами. Сотрудники ведомства и военной комендатуры обнаружили схрон во время поездки в освобожденный город.

Европа
ВСУ
теракты
диверсии
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.