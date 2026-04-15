Вооруженные силы Украины оставили оружие при бегстве из Димитрова с целью организации подпольных диверсий, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, украинские военные применяют эту практику уже на протяжении четырех лет.

Практика бросать оружие в виде подземных схронов присутствует достаточно давно у ВСУ, начиная с 2022 года. Когда они оставляют позиции, то логично, что времени, чтобы забрать припасы, у них уже нет. В неочевидном ключе они оставляются украинцами, чтобы потом использовать для терактов. Поэтому не удивлюсь, что найденные российскими бойцами взрывчатые вещества в Димитрове, в том числе, оставлялись, чтобы подполье могло применять их с этой целью. Напомню, ВСУ любят подобным образом действовать, уничтожая те же мосты, — сказал Рогов.

Ранее в ГУ МВД России по ДНР заявили, что украинские военные, покидая Димитров, оставили склад с авиабомбами и зажигательными снарядами. Сотрудники ведомства и военной комендатуры обнаружили схрон во время поездки в освобожденный город.