Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 10:24

ВСУ оставили смертоносный «хлам» при бегстве из Димитрова

ВСУ при бегстве из Димитрова оставили партию авиабомб

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские войска при бегстве из Димитрова бросили партию авиационных бомб, а также зажигательные снаряды, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по ДНР. Схрон обнаружили сотрудники ведомства и военной комендатуры во время поездки в освобожденный город.

Тут располагался в подвале расчет «Бабы-яги» (пункт запуска гексакоптеров. — NEWS.ru), все оборудовано у них. Вот такие вот находки — авиабомбы, — говорится в сообщении.

Все найденные бомбы и снаряды будут обезврежены саперами. Правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Донецкой Народной Республики на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению и поиску вербовщиков, работающих на стороне противника. В частности, ФСБ системно занимается выявлением агентурных сетей, а также лиц, которых удалось склонить на сторону Украины.

До этого сообщалось, что в Луганской Народной Республике подразделения Росгвардии выявили и изъяли тайник с оружием европейского производства. Среди обнаруженного находились шведский противотанковый гранатомет AT-4, немецкий пулемет MG-42, переделанный под патрон натовского стандарта, а также различные боеприпасы.

Регионы
ДНР
МВД
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.