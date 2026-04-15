ВСУ оставили смертоносный «хлам» при бегстве из Димитрова

Украинские войска при бегстве из Димитрова бросили партию авиационных бомб, а также зажигательные снаряды, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по ДНР. Схрон обнаружили сотрудники ведомства и военной комендатуры во время поездки в освобожденный город.

Тут располагался в подвале расчет «Бабы-яги» (пункт запуска гексакоптеров. — NEWS.ru), все оборудовано у них. Вот такие вот находки — авиабомбы, — говорится в сообщении.

Все найденные бомбы и снаряды будут обезврежены саперами. Правоохранители проводят проверку.

