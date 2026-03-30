Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 16:37

В ФСБ рассказали об охоте на вербовщиков в ДНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Спецслужбы Донецкой Народной Республики ведут непрерывную работу по поиску и выявлению вербовщиков на стороне противника, сообщила представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова в беседе с ТАСС. Об этом она заявила на выставке сбитого и трофейного вооружения, посвященной премьере сериала «Центурия».

По словам представителя УФСБ, ведомство на постоянной основе ведет работу по выявлению агентурных сетей противника, а также тех, кого удалось склонить на сторону Украины. Она подчеркнула, что у управления есть достаточно инструментов для своевременного и оперативного реагирования на попытки Киева дестабилизировать обстановку внутри региона.

Управлением ФСБ России по ДНР на постоянной основе ведется работа по выявлению агентурных сетей противника, по выявлению тех, кого склонили на ту сторону, — сказала Клепанова.

Ранее она рассказала, что самыми частыми методами вербовки взрослых и подростков в ДНР со стороны ВСУ остаются шантаж и попытки втереться в доверие через общие интересы. По ее словам, противник на постоянной основе пытается выйти на контакт с населением, используя жителей как расходный материал.

ФСБ
ДНР
ВСУ
химическое оружие
схроны
СВО
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.