«Чтобы отравить наше население»: в ФСБ раскрыли правду о химоружии в ДНР Схроны с химоружием нашли в освобожденных от ВСУ районах ДНР

Российская армия обнаружила схроны с химическим и бактериологическим оружием на освобожденных территориях ДНР, заявила представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова. По ее словам, которые приводит ТАСС, подобных тайников на территориях ДНР достаточно много.

Если мы говорим про схроны, время от времени мы находим, и видим именно отравляющие вещества. То есть украинская сторона использует действительно бактериологическое оружие, химическое оружие, чтобы отравить наше население, — рассказала Клепанова.

Ранее историк войск ПВО Юрий Кнутов допустил, что Вооруженные силы Украины могут применять фосген в своих химических снарядах, используемых в зоне СВО. Еще во время Первой мировой войны он применялся как боевое отравляющее вещество. Один из опасных боеприпасов обнаружил ветеран СВО с позывным Матрос.

До этого заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин выразил мнение, что новые мины ВСУ с неконтактными радиовзрывателями на доплеровском эффекте не смогут изменить ход СВО. Он также констатировал, что западные страны, снабжающие Киев, уже давно наплевали на все ограничения и соглашения по поводу противопехотных мин.