Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 11:25

Совбез России сделал важное заявление о химическом оружии в Сирии

Совбез РФ заявил об отсутствии доказательств наличия химического оружия в Сирии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Материальных доказательств наличия химического оружия в Сирии нет, заявили в Совете безопасности России. При этом, по данным ведомства, высоки риски фабрикаций западных стран по этой теме, передает ТАСС.

После смены власти в Сирии ситуация не изменилась, отметили в Совбезе. Новое руководство страны, стремясь к легитимации и снятию санкционных ограничений, заняло демонстративно открытую позицию, открыв все объекты для проверок и заявив о готовности к сотрудничеству.

Однако как и прежде, «наследие режима Асада», которое так стремятся найти западные спонсоры миссии, материально не подтверждается. «Мешают» то сложная военно-политическая ситуация в арабской республике, то израильские авиаудары, — сказано в комментарии.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков отмечал: гарантий, что новое руководство Сирии сможет обуздать террористические группировки, нет. Он также указал на риски распространения угрозы за пределы страны.

Прежде иранское военное командование заявило о готовности нанести удар по президентскому дворцу в Дамаске. Тегеран назвал сирийские отели Four Seasons и Sheraton, а также дворцовый комплекс главы государства потенциальными целями, поскольку последние два объекта являются «местами сбора израильских, американских и британских советников».

Власть
Совбез РФ
Сирия
химическое оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.