Совбез России сделал важное заявление о химическом оружии в Сирии

Совбез России сделал важное заявление о химическом оружии в Сирии Совбез РФ заявил об отсутствии доказательств наличия химического оружия в Сирии

Материальных доказательств наличия химического оружия в Сирии нет, заявили в Совете безопасности России. При этом, по данным ведомства, высоки риски фабрикаций западных стран по этой теме, передает ТАСС.

После смены власти в Сирии ситуация не изменилась, отметили в Совбезе. Новое руководство страны, стремясь к легитимации и снятию санкционных ограничений, заняло демонстративно открытую позицию, открыв все объекты для проверок и заявив о готовности к сотрудничеству.

Однако как и прежде, «наследие режима Асада», которое так стремятся найти западные спонсоры миссии, материально не подтверждается. «Мешают» то сложная военно-политическая ситуация в арабской республике, то израильские авиаудары, — сказано в комментарии.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков отмечал: гарантий, что новое руководство Сирии сможет обуздать террористические группировки, нет. Он также указал на риски распространения угрозы за пределы страны.

Прежде иранское военное командование заявило о готовности нанести удар по президентскому дворцу в Дамаске. Тегеран назвал сирийские отели Four Seasons и Sheraton, а также дворцовый комплекс главы государства потенциальными целями, поскольку последние два объекта являются «местами сбора израильских, американских и британских советников».