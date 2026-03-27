Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 15:30

Иран послал сигнал об устранении президента Сирии

Fars: Иран может ударить по президентскому дворцу в Дамаске

Подписывайтесь на нас в MAX

Военнослужащие Ирана могут нанести удар по президентскому дворцу в Дамаске, сообщает агентство Fars. По его информации, Тегеран назвал сирийские отели Four Seasons и Sheraton, а также дворцовый комплекс главы государства потенциальными целями, поскольку последние два объекта являются «местами сбора израильских, американских и британских советников».

Иран уже предупреждал владельцев гостиниц в регионе, что любое заведение, размещающее иностранных военнослужащих, будет считаться законной целью. Помимо этого, иранские солдаты не исключают возможности атаковать старый аэропорт Бейрута в Ливане, где, по утверждению источника, была создана американская логистическая база.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам военной инфраструктуры на территории Сирии. Также ЦАХАЛ атаковала командный центр и находящееся на базах оружие. В командовании армии отметили, что таким образом Израиль ответил Сирии на нападения на друзское население.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.