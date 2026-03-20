Израиль атаковал командный центр и военные базы на юге Сирии

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам военной инфраструктуры на территории Сирии, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. В частности, были атакованы командный центр и находящееся на базах оружие.

Армия обороны Израиля нанесла удар по командному центру и оружию на военных базах на юге Сирии, принадлежащих сирийскому режиму, — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Уточняется, что таким образом Израиль ответил Сирии на нападения на друзское население. В пресс-службе подчеркнули, что армия продолжит принимать меры по защите людей.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что израильская армия приступила к проведению ограниченных и точечных наземных операций против опорных пунктов «Хезболлы» на юге Ливана. Целью атаки называют усиление передовой линии обороны. Перед вводом своих подразделений в район израильская армия нанесла удары по целям противника артиллерией и авиацией.

До этого израильский телеканал «Канал 14» обнародовал в эфире обновленный список целей ЦАХАЛ, в который вошли высшие политические и военные руководители Ирана. В перечне оказались новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи, секретарь Совбеза Али Лариджани, глава судебной системы и командование КСИР.