15 апреля 2026 в 09:49

ВСУ понесли колоссальные потери в Сумской области

Российские силовики получили доказательства серьезных потерь ВСУ под Сумами

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Российские силовики получили подтверждение серьезных потерь в рядах 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Мирополья Сумской области. По информации источника РИА Новости, факт значительных потерь личного состава находит массовое подтверждение в некрологах, публикуемых на украинских ресурсах.

Особо отмечается, что в рядах разбитого подразделения находилось множество солдат, призванных в армию с грубыми нарушениями закона, чьи семьи сейчас пытаются добиться справедливости в судах. Среди погибших числятся те, кто был единственным кормильцем для нетрудоспособных родственников.

Характерно, что часть украинских солдат была мобилизована незаконно, и их родители и адвокаты до сих пор пытаются оспорить данное решение, — добавил собеседник агентства.

В качестве примера приводится история мобилизованного Коваленко, чей пожилой отец остался без необходимого ухода и средств к существованию после гибели сына.

Ранее в российских силовых ведомствах заявили, что несколько армейских рот из состава 158-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины исчезли в лесистой местности к северу от населенного пункта Писаревка на территории Сумской области. Обстановка для украинских частей в районе села Мирополье ухудшилась.

