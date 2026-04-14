Леса Сумской области «поглотили» несколько рот ВСУ Несколько рот одной бригады ВСУ пропали без вести в Сумской области

Несколько армейских рот из состава 158-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины исчезли в лесистой местности к северу от населенного пункта Писаревка на территории Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах. Помимо этого, он указал на дальнейшее ухудшение обстановки для украинских частей в районе села Мирополье.

Некрологи уничтоженных украинских националистов показали, что в лесных массивах севернее Писаревки пропало без вести несколько рот 158-й ОМБр ВСУ, — сказал источник.

Также представитель силовых структур сообщил об отходе сил противника с рубежей, расположенных неподалеку от освобожденного поселка Миропольское. По его словам, руководство 14-го армейского корпуса ВСУ уже подтвердило на официальном уровне факт перехода населенного пункта под контроль ВС РФ.

Ранее сообщалось, что войсковые части 20-го полка радиоэлектронной борьбы, 105-й отдельной бригады территориальной обороны и 40-й отдельной артиллерийской бригады украинских вооруженных сил были переброшены из Сумской области в Харьковскую. Сведения о маневрах противника активно распространяются среди активистов волонтерского движения на Украине.