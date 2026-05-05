День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 19:05

В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка

Полиция Латвии начала процесс против депутата из-за плаката на русском языке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Латвийская полиция направила три письма о начале административного процесса в отношении депутата Елгавской думы, члена партии «Русский союз Латвии» Андрея Пагора, о чем сообщил сам политик в соцсетях. Поводом для разбирательства стал плакат на русском языке с надписью: «Субботник. Кто, если не мы».

Депутат пояснил, что повесил этот плакат на заборе, чтобы призвать неравнодушных граждан к уборке на братских захоронениях. Правоохранители в свою очередь расценили это деяние как нарушение статьи 13.1 об использовании в общественном месте запрещенных символов. Пагор объяснил, что не видел смысла писать текст на латышском языке для русскоговорящих граждан, которые традиционно принимают участие в уборке на кладбищах.

Маразм крепчает, наша полиция превращается в орган борьбы с политическими конкурентами. Демократический принцип правового государства и банальная логика уходят, а мы медленно катимся в огромную черную дыру, — заключил политик.

Ранее сообщалось, что в Латвии начали штрафовать за публикации с георгиевской ленточкой. По словам активистов, которые выступают за сохранение памятников советским солдатам, контролем публикаций заняты сотрудники государственной безопасности.

Европа
Латвия
русский язык
депутаты
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса и попала на видео
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.