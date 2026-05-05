В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка Полиция Латвии начала процесс против депутата из-за плаката на русском языке

Латвийская полиция направила три письма о начале административного процесса в отношении депутата Елгавской думы, члена партии «Русский союз Латвии» Андрея Пагора, о чем сообщил сам политик в соцсетях. Поводом для разбирательства стал плакат на русском языке с надписью: «Субботник. Кто, если не мы».

Депутат пояснил, что повесил этот плакат на заборе, чтобы призвать неравнодушных граждан к уборке на братских захоронениях. Правоохранители в свою очередь расценили это деяние как нарушение статьи 13.1 об использовании в общественном месте запрещенных символов. Пагор объяснил, что не видел смысла писать текст на латышском языке для русскоговорящих граждан, которые традиционно принимают участие в уборке на кладбищах.

Маразм крепчает, наша полиция превращается в орган борьбы с политическими конкурентами. Демократический принцип правового государства и банальная логика уходят, а мы медленно катимся в огромную черную дыру, — заключил политик.

Ранее сообщалось, что в Латвии начали штрафовать за публикации с георгиевской ленточкой. По словам активистов, которые выступают за сохранение памятников советским солдатам, контролем публикаций заняты сотрудники государственной безопасности.