Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико

Килиан Мбаппе Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press
Окружение французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе раскритиковало его одноклубников и болельщиков за нападки на футболиста, сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсети X. Спортсмен оказался в центре скандала из-за поездки в Италию перед Эль-Класико.

Часть критики основана на неправильной интерпретации действий, связанных с восстановлением от травмы. Не учитывается ежедневная работа Килиана, выполняемая на благо коллектива, — сказано в сообщении.

Французский форвард получил травму в матче с «Бетисом», но сроки его восстановления остаются неопределенными. Несмотря на это, он отправился в Кальяри вместе с актрисой Эстер Экспосито. Как отмечается, у француза в последнее время сложились напряженные отношения с некоторыми партнерами по команде, включая Винисиуса Жуниора, и поездка на отдых в непростой для команды период только ухудшила взаимоотношения в коллективе.

Болельщики клуба создали петицию с требованием выгнать Мбаппе. Всего за час обращение собрало более 70 тыс. подписей.

Ранее стало известно, что матч между «Реалом» и «Жироной» завершился громким судейским скандалом: в концовке встречи Мбаппе получил сильное рассечение головы. Несмотря на травму, главный арбитр встречи не усмотрел нарушения правил и не назначил пенальти.

