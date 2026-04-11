Мбаппе разбили голову на поле во время игры с «Жироной»

Матч между «Реалом» и «Жироной» завершился громким судейским скандалом: в концовке встречи при счете 1:1 французский нападающий Киллиан Мбаппе получил сильное рассечение головы — защитник соперника Витор Рейс попал ему локтем в лицо прямо в штрафной площади, сообщает «Чемпионат». Несмотря на то что форвард был разбит до крови, главный арбитр встречи не усмотрел нарушения правил.

Судья отказался назначать пенальти, что вызвало волну негодования среди болельщиков и представителей мадридского клуба. Спорное решение судейской бригады и игнорирование эпизода со стороны VAR спровоцировали резкую критику. Тренер «Реал Мадрида» Альваро Арбелоа выразил общее недоумение действиями официальных лиц матча.

Для меня это пенальти и тут, и на Луне. Очередной раз. Вот так. По правде говоря, ни я, ни кто-либо другой этого не понимает. Я полагаю, что VAR вмешивается, когда им это выгодно, а когда нет, они этого не делают, — пожаловался он.

