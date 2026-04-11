Мбаппе разбили голову на поле во время игры с «Жироной»

Матч между «Реалом» и «Жироной» завершился громким судейским скандалом: в концовке встречи при счете 1:1 французский нападающий Киллиан Мбаппе получил сильное рассечение головы — защитник соперника Витор Рейс попал ему локтем в лицо прямо в штрафной площади, сообщает «Чемпионат». Несмотря на то что форвард был разбит до крови, главный арбитр встречи не усмотрел нарушения правил.

Судья отказался назначать пенальти, что вызвало волну негодования среди болельщиков и представителей мадридского клуба. Спорное решение судейской бригады и игнорирование эпизода со стороны VAR спровоцировали резкую критику. Тренер «Реал Мадрида» Альваро Арбелоа выразил общее недоумение действиями официальных лиц матча.

Для меня это пенальти и тут, и на Луне. Очередной раз. Вот так. По правде говоря, ни я, ни кто-либо другой этого не понимает. Я полагаю, что VAR вмешивается, когда им это выгодно, а когда нет, они этого не делают, — пожаловался он.

Ранее компания Nike столкнулась с волной критики после презентации высокотехнологичной формы для чемпионата мира по футболу 2026 года. Болельщики обратили внимание на неприглядную выпуклость вдоль плечевого шва, которая на некоторых игроках, включая Мбаппе, выглядит комично.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

