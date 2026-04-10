10 апреля 2026 в 17:33

Nike одела футболистов в «высокотехнологичные футболки» с браком

Компания Nike столкнулась с волной критики после презентации высокотехнологичной формы для чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает The Guardian. Болельщики и эксперты обратили внимание на неприглядную выпуклость вдоль плечевого шва, которая на некоторых игроках, включая Килиана Мбаппе, выглядит комично.

В социальных сетях дизайн уже сравнили с доспехами злодея Шреддера, отметив, что на форме сборных Уругвая и Франции дефект виден особенно отчетливо. Покупатели, заплатившие за аутентичные футболки от $100 до $200 (7,8 – 15 тыс. рублей), жалуются, что материал топорщится вне зависимости от телосложения человека.

Это глупый, просто дурацкий дизайн, — пожаловалась одна из покупательниц в Сети.

Представители Nike признали наличие проблемы, возникшей при использовании инновационной технологии Aero-FIT и вычислительного дизайна. Однако в компании заверили, что брак не повлиял на функциональность спортивной формы.

Во время перерыва на матче мы обнаружили небольшую проблему с формой национальной сборной Nike, наиболее заметную в области плечевого шва. На функциональность это не повлияло, но общий внешний вид оставляет желать лучшего, — констатировали в компании.

Провал особенно заметен на фоне того, что при разработке экипировки активно применялся искусственный интеллект для оптимизации терморегуляции в условиях жаркого климата США, Канады и Мексики. Сейчас компания выясняет, можно ли исправить крой до начала турнира.

Ранее защитник национальной команды Руслан Литвинов заявил, что сборная России могла бы пробиться на ЧМ-2026. Он отметил, что по именам состав выглядит сильным, однако это не гарантирует, что сборная вышла бы из группы.

