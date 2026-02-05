Nike обвинили в дискриминации белых работников Комиссия США начала разбирательство против Nike по жалобам на дискриминацию

Федеральная комиссия США по обеспечению равных возможностей при найме на работу начала разбирательство в отношении компании Nike по жалобам на дискриминацию белых сотрудников, говорится в заявлении ведомства. Ведомство уже обратилось в федеральный окружной суд штата Миссури с требованием обязать компанию предоставить кадровую отчетность.

Федеральное агентство добивается судебного приказа о предоставлении информации, связанной с обвинениями в системной расовой дискриминации, согласно которым гигант спортивной обуви и одежды дискриминировал белых работников, в том числе посредством программ DEI компании NIKE, — говорится в сообщении.

Регулятор запросил информацию о том, каким образом в Nike учитывают расовую и этническую принадлежность работников при принятии решений об увольнении, повышении по службе и начислении различных выплат. Эти данные должны позволить оценить соответствие кадровой политики компании федеральному законодательству.

Глава комиссии Андреа Лукас заявила, что в распоряжении ведомства имеются «убедительные свидетельства» того, что программы компании, направленные на обеспечение разнообразия, равенства и инклюзивности, могут нарушать федеральные запреты на расовую дискриминацию. Она подтвердила намерение провести «всестороннее расследование».

