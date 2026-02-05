Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 10:56

Nike обвинили в дискриминации белых работников

Комиссия США начала разбирательство против Nike по жалобам на дискриминацию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Федеральная комиссия США по обеспечению равных возможностей при найме на работу начала разбирательство в отношении компании Nike по жалобам на дискриминацию белых сотрудников, говорится в заявлении ведомства. Ведомство уже обратилось в федеральный окружной суд штата Миссури с требованием обязать компанию предоставить кадровую отчетность.

Федеральное агентство добивается судебного приказа о предоставлении информации, связанной с обвинениями в системной расовой дискриминации, согласно которым гигант спортивной обуви и одежды дискриминировал белых работников, в том числе посредством программ DEI компании NIKE, — говорится в сообщении.

Регулятор запросил информацию о том, каким образом в Nike учитывают расовую и этническую принадлежность работников при принятии решений об увольнении, повышении по службе и начислении различных выплат. Эти данные должны позволить оценить соответствие кадровой политики компании федеральному законодательству.

Глава комиссии Андреа Лукас заявила, что в распоряжении ведомства имеются «убедительные свидетельства» того, что программы компании, направленные на обеспечение разнообразия, равенства и инклюзивности, могут нарушать федеральные запреты на расовую дискриминацию. Она подтвердила намерение провести «всестороннее расследование».

Ранее стало известно, что полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна исключили из числа номинантов на премию «Джентльмен года», которая регулярно вручается за честную игру, благородство и примерное поведение футболистов. Вероятной причиной стал расистский скандал в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

расизм
Nike
США
дискриминация
