Испанские футболисты перевоплотились в задержанного Мадуро Футболисты испанской «Мальорки» приехали на игру в костюмах Мадуро

Игроки испанской футбольной команды «Мальорка» приехали на матч с «Жироной» в спортивных костюмах Nike Tech Fleece, пишет CNN. В аналогичном костюме появился президент Венесуэлы Николас Мадуро во время задержания США.

Высказывается предположение, что выбор такой одежды — это способ поддержать Мадуро. В то же время существует версия, что это лишь совпадение: спонсором «Мальорки» является Nike, а на костюмах игроков присутствует клубная символика.

Ранее сообщалось об ажиотажном спросе на костюм Мадуро. Вещи раскупили после того, как в Сети появились снимки задержания венесуэльского лидера. Стоимость костюма увеличилась втрое: с обычных $180 (14 тыс. рублей) до $500–1000 (39,1 тыс. рублей — 78,2 тыс. рублей) на аукционах и специализированных торговых площадках.

До этого сообщалось, что несколько десятков человек пришли к зданию суда в Нью-Йорке, где должны огласить обвинения в адрес президента Венесуэлы. Присутствующие держали портреты политика и выкрикивали лозунги «Освободите президента Мадуро».