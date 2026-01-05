Спортивный костюм с фото задержанного Мадуро раскупили за считаные часы

После того как в интернете появились фотографии задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро в спортивном костюме Nike Tech Fleece, спрос на эту модель резко возрос. На официальном сайте бренда основная часть размерной сетки уже распродана.

Стоимость костюма увеличилась втрое: с обычных $180 (14 тыс. рублей) до $500–1000 (39,1 тыс. рублей — 78,2 тыс. рублей) на аукционах и специализированных торговых площадках. На сайте указано, что в наличии нет стандартных размеров. В настоящий момент покупатели могут приобрести костюм в размерах XS, S и XL по цене €99 (9,1 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что дело Мадуро будет рассматривать федеральный судья Элвин Хеллерштейн, назначенный 42-м президентом США Биллом Клинтоном в 1998 году. Он имеет опыт работы с высокопоставленными фигурами, включая дело писательницы Джин Кэрролл против президента США Дональда Трампа и запрет на депортацию граждан Венесуэлы. Хеллерштейн также известен рассмотрением дел, связанных с терактами 11 сентября и вопросами национальной безопасности.