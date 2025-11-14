Всемирно известный бренд лишил сотрудников права на недельный отпуск

Американский спортивный гигант Nike принял решение отменить дополнительную неделю оплачиваемого отпуска, которая ранее предназначалась для поддержания ментального благополучия персонала, пишет Bloomberg. Эту льготу компания ввела во время пандемии COVID-19.
На внутреннем совещании с сотрудниками руководитель отдела кадров Трэжа Хайнл объяснила такое решение. Она подчеркнула, что компания сейчас находится на «переломном моменте», требующем иного подхода к работе со стороны персонала. Хайнл добавила, что ситуация значительно отличается от той, что существовала несколько лет назад.
Аналитики отмечают, что решение совпадает с прогнозами Nike о снижении продаж в текущем квартале. Акции производителя с начала года уже подешевели приблизительно на 13%.
Nike впервые предложил своим работникам ежегодную дополнительную неделю для восстановления ментального здоровья в 2021 году. Многие крупные компании также внедрили подобные меры. Главная цель такой инициативы заключалась в предоставлении сотрудникам большего времени для отдыха, учитывая возросшие проблемы с психическим здоровьем на фоне самоизоляции и опасений, вызванных пандемией COVID-19.
