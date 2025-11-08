Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 07:22

Запах из кроссовок больше не проблема: действенные лайфхаки против неприятных ароматов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Носить любимые кроссовки каждый день приятно, но спустя некоторое время даже самая удобная пара начинает источать нежелательные запахи. Избавляться от них легко и экономично помогают проверенные домашние средства.

Оказывается, избавиться от неприятного амбре совсем несложно, достаточно иметь под рукой обычную соду, морозильник или обычный чай. Первый помощник — пищевая сода.

Насыпьте немного белого порошка внутрь обуви перед сном, утром аккуратно удалите остатки. Благодаря своим уникальным свойствам сода прекрасно поглощает лишнюю влагу и устраняет неприятные запахи.

Альтернативный вариант — низкие температуры. Просто положите чистую пару в полиэтиленовый пакет и оставьте на ночь в морозильной камере холодильника. Бактерии погибнут, оставив вашу обувь свежей и чистой.

Еще одно доступное решение — чайные пакетики. Несколько штук на ночь обеспечат приятный аромат и уберут лишнюю влажность. Эти советы позволят надолго сохранить свежесть любимых кроссовок без особых усилий и расходов.

Ранее сообщалось, что желтые следы под мышками способны испортить даже любимую вещь. Но не спешите расставаться с одеждой — вернуть ей первозданный вид помогут простые домашние средства.

Марина Макарова
М. Макарова
